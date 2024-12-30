399 khk istifa

arkadaşlar 399 khk 2 sayılı cetvele tabii personel istifa edip işçi kadrosunda(4a) yine kamuda ama farklı bir kurumda çalışmaya devam ederse issonu tazminatı alabilir mi veya ileride emeklilik de bu çalışılan süreler dikkate alınıp ödeme yapılır mi

arkadaşlar 399 khk 2 sayılı cetvele tabii personel istifa edip işçi kadrosunda(4a) yine kamuda ama farklı bir kurumda çalışmaya devam ederse issonu tazminatı alabilir mi veya ileride emeklilik de bu çalışılan süreler dikkate alınıp ödeme yapılır mi