Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


30 Aralık 2024 02:24
399 khk istifa
arkadaşlar 399 khk 2 sayılı cetvele tabii personel istifa edip işçi kadrosunda(4a) yine kamuda ama farklı bir kurumda çalışmaya devam ederse issonu tazminatı alabilir mi veya ileride emeklilik de bu çalışılan süreler dikkate alınıp ödeme yapılır mi

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