Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Aralık 2024 08:43
Mazeret Tayini Başvuru
Başvuru ekranı saat kaç gibi aktif olur?

rümeysa55
Aday Memur
30 Aralık 2024 09:12
.

korayy84
Aday Memur
30 Aralık 2024 11:23

bende de aktif değil hala


Datdiriditdit
Memur
30 Aralık 2024 11:32

Başvuru için 10 gün süreniz var. Neden bu kadar acele ediyorsunuz ki.


Gelecene
30 Aralık 2024 12:06

Benim eşim 1 ay bedelli askerlik yaptı o sürenin sayılıp sayılmayacağını bilmiyoruz onun için merak


Nergis3467
Aday Memur
30 Aralık 2024 12:26
niye gecikti ki aktif olması başvurunun
Toplam 5 mesaj

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