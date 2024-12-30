Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Aralık 2024 08:58
15 saat ders için 5 gün okula gitmek

merhaba,

kuzenim bir köy okuluna atandı. okulunda kendi branşına ait ders sayısı çok az 12 saat, maaş karşılığını farklı derslere girerek tamamlıyor. okul müdürü 15 saat için bunu 5 gün okula getirtiyor. mesele bu değil aslında, elbette yasal olarak yanlış yaptığı bir şey yok ancak vicdani olarak yapılan da doğru değil. her gün 100km yol yapıyor okul ev arasında...

okulda çok fazla ücretli öğretmen var. bir ücretlinin derslerini alsa 30 saati dolacak en azından 5 gün kalmanın maddi karşılığını alacak. okulda sözleşmeli/kadrolu öğretmen varken ücretli öğretmen çalıştırılması yasal değil diye biliyorum, bunun için nasıl bir yol izlenebilir ?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
30 Aralık 2024 09:03

Aynı branştan mi ücretli var ? Branşlar farklı ise dediğiniz doğru değil.


silivripdr
Daire Başkanı
30 Aralık 2024 09:28

hemen eğitim bir sene üye olsun. konuyu dile getirsin. üç güne toplasınlar. bildiğin mobing. 100 km yol her gün 3 ders için gidilip gelinir mi. bazı bildiğim okullarda 2 güne toplatıyorlar 15 saati. muhtemelen doğuda ve tecrübesiz bir öğretmen. doğuda bazı okullarda müdürler batıdan gelen öğretmenlere kötü davranabiliyor ne yazık ki.


mazıke
Şef
30 Aralık 2024 10:35
hocam yapılan uygulama yanlış. sendika üyeliğini yapsın ve sonrasını sendika halleder.

Kagiş
Müsteşar
30 Aralık 2024 11:13

Tabi yaa! Hemen hallederler değil mi?)))

silivripdr, 3 saat önce

hemen eğitim bir sene üye olsun. konuyu dile getirsin. üç güne toplasınlar. bildiğin mobing. 100 km yol her gün 3 ders için gidilip gelinir mi. bazı bildiğim okullarda 2 güne toplatıyorlar 15 saati. muhtemelen doğuda ve tecrübesiz bir öğretmen. doğuda bazı okullarda müdürler batıdan gelen öğretmenlere kötü davranabiliyor ne yazık ki.


silivripdr
Daire Başkanı
30 Aralık 2024 11:58

ne oldu. karnına birden ağrı mı girdi ::))) sizinkilerin eli kolu uzanınca daha beter hallediyorlar merak etme :)

Kagiş, 1 saat önce

Tabi yaa! Hemen hallederler değil mi?)))

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