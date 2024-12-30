15 saat ders için 5 gün okula gitmek

merhaba,

kuzenim bir köy okuluna atandı. okulunda kendi branşına ait ders sayısı çok az 12 saat, maaş karşılığını farklı derslere girerek tamamlıyor. okul müdürü 15 saat için bunu 5 gün okula getirtiyor. mesele bu değil aslında, elbette yasal olarak yanlış yaptığı bir şey yok ancak vicdani olarak yapılan da doğru değil. her gün 100km yol yapıyor okul ev arasında...

okulda çok fazla ücretli öğretmen var. bir ücretlinin derslerini alsa 30 saati dolacak en azından 5 gün kalmanın maddi karşılığını alacak. okulda sözleşmeli/kadrolu öğretmen varken ücretli öğretmen çalıştırılması yasal değil diye biliyorum, bunun için nasıl bir yol izlenebilir ?