Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Aralık 2024 09:41
Uzman ve Başöğretmenlik Eğitimini Bitirenler Seminer Belgesinimi idareye Verecek?

Videolar bitti seminer belgesi sertifika değil, sertifikaları bakanlık onaylacak 2 ocaktan önce elimizde sertifika olmazsa elimizdeki seminer belgesini idareye vermemiz bir anlam ifade edermi acaba? İdareye sordum sertifikayı teslim edeceksiniz dedi.


Nergis3467
Aday Memur
30 Aralık 2024 09:45
bizim müdür de aynısını dedi. bakanlık onayından sonra çıktı alıp vereceksiniz dedi.
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