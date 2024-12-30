Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
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30 Aralık 2024 10:10
kara kuvvetleri komutanlıgı
arkadaşlar ben msb kara kuvvetleri komutanlıgı subaylık kazandın heyete gittim 21 ocaksa sonuc açıklanacak insaallah Allah dasip eder bu mesleği. Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi nesi saatleri nasıl görev nasıl doğu batı şeklimde mi vs

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