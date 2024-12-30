Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Aralık 2024 11:11
Üstün başarı belgesi

Çumleten selamun aleyküm arkadaşlar.Üstün başarı belgesi verdiler bugün para ödülü verirler mi daha önce veya yakın zamanlarda alan oldumu ?

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