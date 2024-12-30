Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Aralık 2024 11:17
ortaöğretim hemşirelikten - eğitim durumu yapılır mı ? ( yeni tayin yönetmeliğine göre )
merhaba arkadaşlar , lise hemşireyim bir devlet hastanesinde , yeni tayin yönetmeliğine göre tayin isteme hakkım var mı , herhangi bir lisans sağlık bölümü için ?

cptfantastic
30 Aralık 2024 12:16

Zaten o tayin bir tek sizin gibi arkadaşlar için kaldı gibi bir durum oluştu. Ama hepsi değilde, izin verilen üst sayılan bölümlerdir. En mantıklısı puan/erişilebilirlik açısından Sağlık yöneticiliği olsa gerek.

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