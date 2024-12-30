ortaöğretim hemşirelikten - eğitim durumu yapılır mı ? ( yeni tayin yönetmeliğine göre )

merhaba arkadaşlar , lise hemşireyim bir devlet hastanesinde , yeni tayin yönetmeliğine göre tayin isteme hakkım var mı , herhangi bir lisans sağlık bölümü için ?

merhaba arkadaşlar , lise hemşireyim bir devlet hastanesinde , yeni tayin yönetmeliğine göre tayin isteme hakkım var mı , herhangi bir lisans sağlık bölümü için ?