Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Aralık 2024 12:20
Hazırlık Durumu:VAR

Hitapta görünen "Hazırlık Durumu:VAR" ibaresi ne demektir bilgisi olan var mı acaba?

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