Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Aralık 2024 12:20
Hitap'ta görülen Hazırlık Durumu:VAR ibaresi

Hitapta görünen "Hazırlık Durumu:VAR" ibaresi ne demektir bilgisi olan var mı acaba?


volkanv38
Genel Müdür
30 Aralık 2024 15:46

Lisede hazırlık okuyup okunmadığı ile ilgili. Lisenin 3 yıl olduğu zaman 1 sene hazırlık okuyanlara ek 1 kademe veriliyor onu belirten ifadedir.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Almanya da Polis maaşı, Öğretmen maaşları ve Asgari Ücret ne kadarEmekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacakAralık ayı enflasyon beklentimAsgari ücrete neden ara zam gelmemeli?8 yıla 1 dereceMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırAralık ayı enflasyon beklentileriKadro Derece İlerlemesi - Tibbi Sekreter - Geçiş - Dileçe - MaaşMülakat KalksınOcak 2025 Zam oranı

Sözlük

apokrif 1 tuz adam 1 hidalgo 1 hayat bilgisi 1 sonra beklenmedik bir şey oldu 1 Narin,Leyla,İkranur ve koruyamadığımız tüm çocuklar 1 serbest bir ilişkisi var 1 patlıcan oturtma 4 günün sözü 1 anne 1

Son Haberler

HAK-İŞ Başkanı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden düzenlenmeliSobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeş öldüMeteoroloji açıkladı: Yılın ilk hafta sonu hava nasıl olacak?Interpol'ün aradığı DEAŞ şüphelisi tutuklandıİzmir'de bir yılda 22 bin 44 düzensiz göçmen yakaladı

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri