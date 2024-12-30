Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Aralık 2024 12:57
Psikiyatr'ın Silah Taşıyamazsın Demesi
Son iki yıl teşhis ve tedavim yok. Son yazılan ilacım depresyon nedeniyle iki yıldan önce yazıldı, düzenli kullanımım yok. Toplamda 3 ay ilaç kullandığım için silahlı güvenlik bile olamazsın dedi. POMEM için sağlık yönetmeliğine baktım B dilimine giriyorum genel sağlıkta A'ya çevirebiliyor ama neye göre A'ya çeviriyorlar onunla ilgili yönetmeliği bulamıyorum. Böyle durum yaşayıp polis olan oldu mu? kullandığım ilaç ağır ilaç değil 50mg idi.

adana0100
Aday Memur
30 Aralık 2024 13:30
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policeofficer63
Memur
30 Aralık 2024 14:15

Üzülerek söylüyorum ama ilaç geçmişi varsa olunamıyor olursada sonradan belli olup çıkış veriyorlar


filozof999
Aday Memur
30 Aralık 2024 14:18
Her işte vardır bir hayır, nasip değilmiş... Belki de mesleğe girdikten sonra fena işiler gelecekti başıma :).
policeofficer63, 2 saat önce

Üzülerek söylüyorum ama ilaç geçmişi varsa olunamıyor olursada sonradan belli olup çıkış veriyorlar


Okty1921
Şef
30 Aralık 2024 15:15

Kardeş neye göre özel güvenlik bile olamıyormuşsun? Yönetmelik ilaca değil hastalık teşhisine bakar.


filozof999
Aday Memur
30 Aralık 2024 15:17
Doktorun dediği "Silah taşıyamazsın" bununla ilgili yönetmeliği bulamıyorum.
Toplam 5 mesaj

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