Psikiyatr'ın Silah Taşıyamazsın Demesi

Son iki yıl teşhis ve tedavim yok. Son yazılan ilacım depresyon nedeniyle iki yıldan önce yazıldı, düzenli kullanımım yok. Toplamda 3 ay ilaç kullandığım için silahlı güvenlik bile olamazsın dedi. POMEM için sağlık yönetmeliğine baktım B dilimine giriyorum genel sağlıkta A'ya çevirebiliyor ama neye göre A'ya çeviriyorlar onunla ilgili yönetmeliği bulamıyorum. Böyle durum yaşayıp polis olan oldu mu? kullandığım ilaç ağır ilaç değil 50mg idi.

Son iki yıl teşhis ve tedavim yok. Son yazılan ilacım depresyon nedeniyle iki yıldan önce yazıldı, düzenli kullanımım yok. Toplamda 3 ay ilaç kullandığım için silahlı güvenlik bile olamazsın dedi. POMEM için sağlık yönetmeliğine baktım B dilimine giriyorum genel sağlıkta A'ya çevirebiliyor ama neye göre A'ya çeviriyorlar onunla ilgili yönetmeliği bulamıyorum. Böyle durum yaşayıp polis olan oldu mu? kullandığım ilaç ağır ilaç değil 50mg idi.