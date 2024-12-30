Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Aralık 2024 13:31
resmi araçla kaza
Bir önceki bakan , yapılan kazalarda kusurlu polis memuru olsa dahi masrafı yansıtılmıycak şeklinde bir olay dönmüştü.Yakın zamanda kaza yapıp başına böyle bişey gelen varmı süreç nasıl işledi

Android60
Genel Müdür
30 Aralık 2024 14:44

Öyle bişey yok kaza yaparsan ödüyorsun hala birde üzerine soruşturma açıyorlar daha geçen açtılar bundan dolayı bana hikaye o işler

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