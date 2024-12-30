resmi araçla kaza

Bir önceki bakan , yapılan kazalarda kusurlu polis memuru olsa dahi masrafı yansıtılmıycak şeklinde bir olay dönmüştü.Yakın zamanda kaza yapıp başına böyle bişey gelen varmı süreç nasıl işledi

Bir önceki bakan , yapılan kazalarda kusurlu polis memuru olsa dahi masrafı yansıtılmıycak şeklinde bir olay dönmüştü.Yakın zamanda kaza yapıp başına böyle bişey gelen varmı süreç nasıl işledi