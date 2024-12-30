Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Aralık 2024 13:33
şükrü balcı pmyo
adı geçen okuldan mezunum. transkript belgesi almam lazım ama okul yıkılmış ve arazisi boş şuan. akademiye telefon ile ulaşamıyorum. daha önce bu okuldan mezun olup ta ulaşabilen varmı

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