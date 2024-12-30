şükrü balcı pmyo

adı geçen okuldan mezunum. transkript belgesi almam lazım ama okul yıkılmış ve arazisi boş şuan. akademiye telefon ile ulaşamıyorum. daha önce bu okuldan mezun olup ta ulaşabilen varmı

adı geçen okuldan mezunum. transkript belgesi almam lazım ama okul yıkılmış ve arazisi boş şuan. akademiye telefon ile ulaşamıyorum. daha önce bu okuldan mezun olup ta ulaşabilen varmı