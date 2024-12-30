Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


30 Aralık 2024 13:34
Botaş

Botaş harita teknikeri için nasıl bir kurum? Detaylı bir şekilde bilgi verebilir misiniz? Çalışma koşulları maaş olanakları vs servisi var mı lojmanı varmı?


Haritavekadastro
Aday Memur
30 Aralık 2024 13:36

Özelleşirse ne olur başka bir kuruma mı gönderiyolar? Bu konudada bilgi almak istiyorum

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Merhaba,Botaş

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