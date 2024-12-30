Merkezi atama ve sözleşmeli alımın çakışması durumu

Alımlar çakışmaya başladı ve kafama takılan birkaç mevzu var.

1.durum: Diyelim birisi merkeziden başvuru yaptı merkezi alımlar açıklandı ve kadroyu kazandığını öğrendi ancak aynı kişi başka bir kurumun mülakatına da kaldı ya da ösym açıklanmadan önce mülakatı kazandı ama göreve başlama yazısı henüz gelmedi. Bu durumlarda kişi merkeziden kazandığı yerde başlamak zorunda mı yoksa oraya hiç başlamadan mülakatını kazandığı kurumun göreve başlama emri geldiğinde iş başı yapabilir mi?

2. durum: Diyelim ösym açıklandı ama kazandığı kurumdan göreve başlama emri henüz gelmedi o sırada başka bir kurum alım açtı oraya da başvurdu ve kazandı. Bu durumda merkeziden kazandığı yerden göreve başlama yazısını beklemek zorunda mı yoksa kazandığı yerden göreve başlama tebliğini bekleyip orada işe başlayabilir mi?

Hani işe başladıktan sonra gider istifa edersin vs. ama sözleşme imzalamadığınız bu gibi durumlarda ne oluyor bilen var mı?

Son olarak bİr de ÖSYM sonuç sitesinde yerleştiğini açıklanan adaya ayrıca kazandığı kurum tarafından da ayrıca başlama tebliği yapılıyor mu?