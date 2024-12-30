Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Aralık 2024 14:47
İstemediğim bir şehre görevlendirimdim. Ne yapacağım?
Can güvenliği nedeniyle tayin talebinde bulundum ancak istediğim şehre çok uzak farklı bir yere tayin edildim. Ne yapacağım feragat edebilir miyim ?

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