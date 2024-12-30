Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


30 Aralık 2024 14:56
İstifa eden memurun memurluğa dönüşü..!!

Memurluktan istifa eden memur bu yeni düzenlemeyle geri dönebilecek mi.? 92 . Maddede kurum isterse ibaresi kalkacak mı? Yoksa sadece yönetici kadrosunda olanlar için yapılan bir düzenlememi ?


pekgozenes
Aday Memur
30 Aralık 2024 15:10

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