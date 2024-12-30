Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
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30 Aralık 2024 15:27
Yardımcı Sınıflarda Göz Derecesi

Herkese selamlar. TSK'nın astsubay alımında personel kadrosuna başvuru yaptım. Yardımcı sınıf olarak geçtiği için acaba göz derecesi kaç oluyor bilgisi olan var mı? Birçok yerden okudum farklı farklı şeyler yazıyor. Benim göz derecem her ikisi de 1.25

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