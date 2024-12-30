Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Aralık 2024 15:39
Unvan Değişikliği Hk.

Merhaba arkadaşlar bir sorum olacak Tıbbi Sekreter mezunuyum fakat 657'li Sağlık Bakanlığı'na bağlı memurum. 2025 yılında büyük ihtimalle unvan değişikliği sınavı duyurusu olacak, bu sınava katılmayı düşünüyorum ama aklımda bazı soru işaretleri mevcut. unvan değişikliği sınavını kazanırsam aynı kurumumda çalıştığım yere devam edebilir miyim ? Herhangi bir şehir tercihi sunuyorlar mı yoksa şuan ikamet ettiğim şehirden başka bir şehire atamam yapılabilir mi? böyle bir şey olursa gitmeme hakkım var mıdır? Ender cevaplarınızı bekliyorum, herkese iyi forumlar..

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