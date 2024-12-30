Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Aralık 2024 16:17
Selamlar Eş durumu tarih çakışması

Merhaba

Yazın kısmetse eş durumu verecegiz

Eşim sağlıkçı gidecek ona tabi gideceğim fakat şöyle bir sıkıntı var

Eşim yazın tayin başvurusunu yapınca sonuçlar ortalama 1 ay gibi bir süre sürüyor ve başlaması agustos 15 felan buluyor sisteme düşmesi başlayış yapması felan

Ama benim başvurum sürem ise agustosun ilk haftası bitiyor

Bu durumda tarihlerimiz çakışıyor malum önce eşimin başlayış yapması gerekiyor bu durumu yaşayan ya da çözüm yolu bilen var mı ?


Pratik Hoca
Memur
30 Aralık 2024 16:36

Eşin gideceği yer belliyse siz önceden il dışı tayin isteyeceksiniz.

Olmadı bir sonraki dönem olan ocaktada tekrar eş durumundan aynı ilçeye gidersinix.


Datdiriditdit
Memur
30 Aralık 2024 17:04

Sizin başvuru yapabilmeniz için eşinizin atama kararnamesinin çıkmış olması yeterli. Başlama yapmamış olsa bile siz başvuru yapabilirsiniz

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