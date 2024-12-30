Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Aralık 2024 16:34
Eski çalıştığın yere tayin

Emniyet Genel Müdürlüğünün 2023 Ağustos Gıyabında atamalarla ilişiğim kesildi ve batı iline gönderildim. Üzerinden çok geçmedi 5 ay geçti ama bir şekilde eski çalıştığım yere geri dönmek istiyorum. Ne yapabilirim. Akıl istiyorum. Eski çalıştığım yer çok az nüfuslu bir dağın tepesinde ilçe çok tercih edilmiyor. Ama ben yine de dönmek istiyorum. Emniyet teşkilatında tayini çıktıktan sonra 3 ay içinde dönenler bile oluyor benim için bir yol var mı?


pekgozenes
Aday Memur
30 Aralık 2024 16:55

Herşeyin başı dilekçe. Bakanlığına dilekçe yaz talebini dile getir bekle.


Brse
Memur
30 Aralık 2024 17:14

Dayı lazım.

pekgozenes, 2 saat önce

Herşeyin başı dilekçe. Bakanlığına dilekçe yaz talebini dile getir bekle.


police_eren
Memur
30 Aralık 2024 17:15

Torpil bulmadan imkansız


Brse
Memur
30 Aralık 2024 18:32

5 büyükşehir olsa idi.olurdu. Doğu da farklı ilin farklı küçük ilçesine talip ol.yatis yeri cok

Toplam 4 mesaj

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