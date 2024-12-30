Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Aralık 2024 17:16
Zabıt Katibi 70 Puan İle Çağrım olur mu?
Merhaba arkadaşlar Adalet bakanlığının açacağı Zabıt Katipliği için, Kpss p93 önlisans 70 puanın çağrılma şansı var mıdır?

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