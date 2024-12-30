KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


30 Aralık 2024 17:19
Sözleşmeli/kadrolu tercihler hakkında yardım

Bilgisayar Programcılığı mezunuyum 87 puan aldım merkezi atamada 1(bir) kişilik alım olduğu için sözleşmeli pozisyonlara bakıyordum, sözleşmeli ve kadrolu arasındaki farklar, üniversitede mi çalışmak bakanlıkta mı çalışmak vs gibi kafamda birçok soru var süreçler hakkında bilgi sahibi olup özelden yardımcı olabilecek varsa çok sevinirim.

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