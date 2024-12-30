Eşim sözleşmeli infaz koruma memuru ben ise astsubayim. Eşimin eş durumu tayini isteyebilmesi için ne kadar süre geçmesi gerekiyor 1 yıl mı 3 yıl mı bilgisi olan var mı?

Eşim sözleşmeli infaz koruma memuru ben ise astsubayim. Eşimin eş durumu tayini isteyebilmesi için ne kadar süre geçmesi gerekiyor 1 yıl mı 3 yıl mı bilgisi olan var mı?