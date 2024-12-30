Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410

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30 Aralık 2024 17:38
Adana iline tercih yapmak isteyenler

Arkadaşlar PBS den adana için yazı geldi bu hemen mi isteniyor yada tayin dönemi için mi bilgisi olan var mi


hakkan1
Aday Memur
30 Aralık 2024 17:41
Adanalı değilim tercih etsem gidebilir miyim

m.kardes
Şube Müdürü
30 Aralık 2024 18:04

Başvuru yaptık


Brse
Memur
30 Aralık 2024 18:30

Ne yazısı devrem


Gökayyus
Aday Memur
30 Aralık 2024 18:35

Yarın saat 14.00 a kadar başvuru yapmanız gerekiyor


takla-atma
Şube Müdürü
30 Aralık 2024 18:54
benim portal da çıkmıyor Adanalı değilim

varsak01
Aday Memur
30 Aralık 2024 19:18
arkadaş 3.5 milyonluk şehir de Adanalı alsan ne olur sanki. bekçiler kendi ilcesinde bile çalısıyor ama.

Kendidünyasında
Aday Memur
30 Aralık 2024 19:26

Benimde pbs de görünmüyor bilgisi olan varmı başvuru yapmak istiyorum da


MaRiNa007
Aday Memur
30 Aralık 2024 20:17

Bulunduğunuz ilin görev süresinin bitmesi lazım galiba


polis340163
Aday Memur
30 Aralık 2024 20:43

Arkadaşlar yine kendi tercihiniz ama kesinlikle tavsiye etmem ben geldiğime geleceğime pişman oldum. İstanbul'u mumla arar oldum tabiki yine de siz bilirsiniz


diyorumki06
Şef
30 Aralık 2024 20:47
şuan adanadayim izlenimlerimi yarın yazayım

Kendidünyasında
Aday Memur
30 Aralık 2024 20:50

Neden böyle düşünüyorsunuz acaba bende İstanbul'dan gelmek istiyorum İstanbul'a kalabalığına görev yoıunluğuna pahalılığına alışamadım

Anadolu'nun bir ilinde polislik yapanda aynı maaşı alıyor metropolde çalışan görevden göreve giden de aynı maaşı alıyor bu yüzden normal bir şehir olan Adana'ya tayin için başvurmayı düşünüyorum

Adana'nın eksi yönlerini yazarmısınız

polis340163, Dün

Arkadaşlar yine kendi tercihiniz ama kesinlikle tavsiye etmem ben geldiğime geleceğime pişman oldum. İstanbul'u mumla arar oldum tabiki yine de siz bilirsiniz


takla-atma
Şube Müdürü
30 Aralık 2024 20:54
sanmıyorum benim görev sürem çoktan doldu
MaRiNa007, Dün

Bulunduğunuz ilin görev süresinin bitmesi lazım galiba


Stratejisi 01
Aday Memur
30 Aralık 2024 21:01
Adanalı olup Adanada çalışanlara bişey demem ama orayla alakanız yoksa kesinlikle tavsiye etmem.İstanbulu mumla aratır.Barınma dışında ucuz diyeceğimiz bir şehir değil.Ayrıca Polise saygı sıfır.Liseli bebeler bile polise parmak sallıyor.Gereğini yapsan mahkemeden beri gelemezsin.Adanada adanalıdan çok başka şehirli var.Kozmopolit bi şehir.Yazın sıcağını saymıyorum zaten.Evden kafanı çıkaramıyorsun yazın.Dediğim gibi adanalı olup gitmek isteyenin kendince sebepleri olabilir.Ama ne yaşanacak nede polislik yapılacak bir il.

adana0100
Aday Memur
30 Aralık 2024 21:05
aklı olan gelmesin.

adana0100
Aday Memur
30 Aralık 2024 21:07
12 yıldır Adana'da görev yapan biri olarak yazdım.

save001
Daire Başkanı
30 Aralık 2024 21:16
hakikaten gözüm çok korktu bu adanadan napıcam bilemiyorum. peki arkadaşlar adana mı antep mi 2. şark dönüşü. 2013-2016 antepde görev yaptım çok kötü idi adana ile kıyaslarsak adanayı ve antepi bilen varsa cevaplayabilir mi

Kendidünyasında
Aday Memur
30 Aralık 2024 21:21

Peki bu kadar kötüyse 12 yıl neden durdunuz depremden sonra hemen gitseydiniz adanadan

adana0100, Dün
12 yıldır Adana'da görev yapan biri olarak yazdım.

adana0100
Aday Memur
30 Aralık 2024 21:31
maalesef o işler öyle olmuyor işte, bekar olsam çor çocuk olmasa hanım burada çalışmasa, memleketim bura olmasa bı dk durulmaz burada
Kendidünyasında, Dün

Peki bu kadar kötüyse 12 yıl neden durdunuz depremden sonra hemen gitseydiniz adanadan


adana0100
Aday Memur
30 Aralık 2024 21:32
ikside değil. Mersin'i tavsiye ederim
save001, Dün
hakikaten gözüm çok korktu bu adanadan napıcam bilemiyorum. peki arkadaşlar adana mı antep mi 2. şark dönüşü. 2013-2016 antepde görev yaptım çok kötü idi adana ile kıyaslarsak adanayı ve antepi bilen varsa cevaplayabilir mi

Kendidünyasında
Aday Memur
30 Aralık 2024 21:35

Anladım abi bekarım ve İstanbul da çalışıyorum tavsiye edermisin

İstanbul beni aşırı yordu bunalttı kendime asla zaman ayıramıyorum bu yüzden Adanayı yazmayı düşünüyorum ama sizin yorumları görünce gözüm baya korktu

adana0100, Dün
maalesef o işler öyle olmuyor işte, bekar olsam çor çocuk olmasa hanım burada çalışmasa, memleketim bura olmasa bı dk durulmaz burada
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