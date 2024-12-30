Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Aralık 2024 17:38
Adana

Arkadaşlar PBS den adana için yazı geldi bu hemen mi isteniyor yada tayin dönemi için mi bilgisi olan var mi


hakkan1
Aday Memur
30 Aralık 2024 17:41
Adanalı değilim tercih etsem gidebilir miyim

m.kardes
Şube Müdürü
30 Aralık 2024 18:04

Başvuru yaptık


Brse
Memur
30 Aralık 2024 18:30

Ne yazısı devrem


Gökayyus
Aday Memur
30 Aralık 2024 18:35

Yarın saat 14.00 a kadar başvuru yapmanız gerekiyor


takla-atma
Şube Müdürü
30 Aralık 2024 18:54
benim portal da çıkmıyor Adanalı değilim
Toplam 5 mesaj

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