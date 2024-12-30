Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Aralık 2024 18:38
Açık hakkında bilgi

Merhaba, arkadaşım 8 ay önce malum konudan müfettişe ifade verdi. cuma günü açığa alındı. Bu aşamada ne yapması gerekiyor? Kimi iyi avukat tut kimi gerek yok diyor.

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