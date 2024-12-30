Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Aralık 2024 18:47
Ekdersakız

Maaşlara zam gelmeyeceği aşikar ama bu ne sessizliktir anlamadım. Bakan geçen yıl ekdersin düşük olduğunu biraz süre vermemiz gerektiğini söylemişti. Ek dersin gündeme gelmesi gerekmiyor mu? Bu gün markete girdim inanın sakızdan daha düşük ücrette. Yeter ama bedavaya çalıştırmayı artık. En az 250tl olmalı acil müdahale gerekiyor...

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