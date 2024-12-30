Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Aralık 2024 20:07
Yılbaşı görevi ve taltif

Yılbaşı görevinde mesai dışı görevlendirilen personele para ödülü verilir mi?


Başkan91
Şef
30 Aralık 2024 21:14

Trafik kesin alıyo listeler toplandı ötekileri bilmem


hedef2024
Memur
30 Aralık 2024 21:18

şimdiye kadar hiç vermediler yılbaşlarında o yüzden vermezler


Başkan91
Şef
30 Aralık 2024 22:17

Yaz bunu kral beni bilen bilir bu formda ne dediysek çıktı


Poliss155
Memur
30 Aralık 2024 22:46
sadece trafik çalışıyor sanki

Kraltutsak
Aday Memur
30 Aralık 2024 22:55

Bedavadan izinli günde 9 saat çalışacağım yazık ailemizle bile olamıyoruz buna psikolojimi dayanır

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