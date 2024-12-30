Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Aralık 2024 20:29
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"Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir" Ben 2024 mart ayında makine teknisyeni olarak atandım.Ondan önce 3400 gün kadar özel sektörde bakim onarım teknisyeni olarak çalıştım. 3 ay sonra asaletim tasdik olacak.Bu maddeden faydalanabilir miyim .Daha önce bu maddeden faydalanan var mı?

jeklarit
Daire Başkanı
30 Aralık 2024 21:33

evet faydalanabilirsin, e devlet üzerinden çalıştığın sürelerin sigorta dökümünü indir dilekçene ek olarak sun. maddede belirtilen süre eklenir derece kademen ilerleme alırsın.

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