Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Aralık 2024 20:39
Gönüllü şark

Arkadaşlar 2016 yılında şark ilinden İstanbul'a kendi tercihim ile döndüm 2023 yılı Eylül ayında mazeret tayini yazarak yine bir batı iline geldim. Bu yıl için gönüllü şark yazsam gelme ihtimali nedir? Batıda geçirdiğim süre mi baz alinir yoksa şimdi geldiğim batı ilinin zorunlu süresi mi ? Bilgisi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMaliye Bakanı ikramiyeyi yasakladı2025 genel atama dönemiAdana2025 yılı memur zam oranı ne olur?İcralık polislerÜniversite borçlanması2025 Şubat mazeret ataması Eşim doğum iznine ayrıldı aile yardımı alabilir miyim?

Sözlük

sonra beklenmedik bir şey oldu 1 etiyopya 1 2025'e bir dilek bırak 3 Talassofobi 1 bir aylığına yazan nickler 3 uykusuzluk 1 tatil dönüşü işe adapte olmaya çalışmak 2 serbest bir ilişkisi var 2 puslu.a.y.n.a 2 cızlam 2

Son Haberler

Esad rejiminin çökmesinden sonra kaç Suriyeli ülkesine döndüTrump'ın cinsel taciz davasında 5 milyon dolar tazminat ödemesi kesinleştiDepreme dayanıksız çıkan ünlü AVM yıkılacakKendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 3 milyon TL dolandırdılarAçlık sınırı şimdiden yeni asgari ücrete yaklaştı

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri