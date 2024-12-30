Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : Radore


30 Aralık 2024 20:53
Yasamaya gelen talepler

Bazı başvurular ise şu talepleri içeriyordu:

Milletvekili seçilme şartının en az üniversite mezunu olma şeklinde düzenlenmesi,

Kapalı alanlarda sigara içme yasağının kaldırılması,

16 yaşını dolduran her Türk vatandaşına seçme ve referanduma katılma hakkı verilmesi,

Konut sahibi olanların ikinci bir konut edinmesini yasaklayan düzenleme yapılması,

Sosyal medya platformlarının yasaklanması,

Milletvekili maaşlarının asgari ücrete eşitlenmesi,

Düğün konvoylarının yasaklanması,

Öğretmenlere yıpranma payı verilmesi,

Kız çocuklarına bağlanan yetim maaşının aynı şartlarla erkek çocuklarına da bağlanması, Evli çiftlerin yurt dışı çıkış harcından muaf tutulması.

Sansürün tv de dergide internette sinemada olmaması.

Sosyal medyanın durdurulmaması kapatılmaması.

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