D dilimi ve vazife malullüğü

iyi bir avukat tut sıradan biri olmasın çok önemli kazanırsın avukatın vazife malulu gazi şehit gibi dosyalara daha önce bakmış biri olsun

iyi bir avukat tut sıradan biri olmasın çok önemli kazanırsın avukatın vazife malulu gazi şehit gibi dosyalara daha önce bakmış biri olsun