Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Aralık 2024 21:24
D dilimi ve vazife malullüğü

Selam arkadaslar görevdeyken yüksek tansiyondan fenalaşıp düştüm boynumu vurdum şah damarında yırtık sonrasi beyine pihti attı felç ğecirdim d dilimi rapor verdiler emniyet vazife malüllüğü verirmi sizce idari polislik


ikosunbabasi
Aday Memur
30 Aralık 2024 21:39

Davasiz vermez


cimbom6028
Şube Müdürü
31 Aralık 2024 00:11
iyi bir avukat tut sıradan biri olmasın çok önemli kazanırsın avukatın vazife malulu gazi şehit gibi dosyalara daha önce bakmış biri olsun
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