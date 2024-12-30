Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Aralık 2024 21:25
Şark dönüşü batıda aynı ile atanma

Batıda x büyükşehrinde çalıştım . Şark dönüşü yine aynı ile gitme şansımız oluyor mu acaba


Brse
Memur
31 Aralık 2024 07:02

Olur. Sorun yok

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