KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler :


30 Aralık 2024 22:26
muvazzaf/sozlesmeli astsubay olamaz

Merhaba. Geçen sene askerliğimi yedek asb. olarak yaptım. Muvazzaf olabilmek için sınavlara girdim. Fiziki yeterlilik sınavları ve diğer şeyleri hallettikten sonra sağlık için beni hastaneye yönlendirdiler. Bir sürü bölüme girdim. Her bölümden sorunsuz geçtim normal şartlar altında lakin. Belge sorgulama kısmından baktığımda Karar kısmında: "(2) NUMARALI SUBAY VE ASTSUBAY ADAYLARI DEĞERLENDİRME SÜTUNUNA GÖRE MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY OLAMAZ Ek Karar Açıklama: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİN 71'İNCİ MADDESİNE GÖRE; "EK-D (2) MUVAZZAF ASTSUBAY OLAMAZ." bu şekilde bir yazı vardı. Girdiğim bölümlerde de sadece iç hastalıkları bölümünde ailevi akdeniz ateşi madde 45 B 9 yazısı vardı. Ben bugüne kadar hiçbir problem yaşamadım. Küçükken ailem karın ağrısı nedeni ile hastaneye götürmüş sonrasında da doktor böyle bir hastalıktan şüphelenmiş. İlaç o dönem yazılmış mı yazılmamış mı bilmiyorum ama ben 24 yaşındayım. Kendimi bildim bileli hastaneye bile nadir giderim, ilaç vs kullanmadım. Bu belge astsubaylık, bekçilik vb personel olmama engel olur mu? Ne yapmalıyım? (Hastane yalovadaydı, askerlik yaparken gitmiştim. Şuan o hastaneye gidemem, kayserideyim.) Konu ile ilgili bilgisi olanlar aydınlatabilir mi? Konu yanlış yerdeyse kusura bakmayın foruma yeni kayıt oldum.

Çok Yazılan Konular

MSB soru?

Sözlük

cızlam 2 sonra beklenmedik bir şey oldu 1 Talassofobi 1 puslu.a.y.n.a 3 yılbaşı gecesi sözlükte takılmak 1 ne varsa sözlükte var 8 apokrif 1 patlıcan oturtma 4 kod adı kırmızı 5 uçak kazaları 2

Son Haberler

Mevzuata Aykırı İstihdam Kazanılmış Hak Sayılır Mı?31 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıklarıYeni Yıl Süprizi, %0 Faizli 55.000 TL!Sivas'ta korkutan depremMeclis'te 2025'in ilk gündemi: Yeni Anayasa çalışmaları başlıyor

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri