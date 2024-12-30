muvazzaf/sozlesmeli astsubay olamaz

Merhaba. Geçen sene askerliğimi yedek asb. olarak yaptım. Muvazzaf olabilmek için sınavlara girdim. Fiziki yeterlilik sınavları ve diğer şeyleri hallettikten sonra sağlık için beni hastaneye yönlendirdiler. Bir sürü bölüme girdim. Her bölümden sorunsuz geçtim normal şartlar altında lakin. Belge sorgulama kısmından baktığımda Karar kısmında: "(2) NUMARALI SUBAY VE ASTSUBAY ADAYLARI DEĞERLENDİRME SÜTUNUNA GÖRE MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY OLAMAZ Ek Karar Açıklama: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİN 71'İNCİ MADDESİNE GÖRE; "EK-D (2) MUVAZZAF ASTSUBAY OLAMAZ." bu şekilde bir yazı vardı. Girdiğim bölümlerde de sadece iç hastalıkları bölümünde ailevi akdeniz ateşi madde 45 B 9 yazısı vardı. Ben bugüne kadar hiçbir problem yaşamadım. Küçükken ailem karın ağrısı nedeni ile hastaneye götürmüş sonrasında da doktor böyle bir hastalıktan şüphelenmiş. İlaç o dönem yazılmış mı yazılmamış mı bilmiyorum ama ben 24 yaşındayım. Kendimi bildim bileli hastaneye bile nadir giderim, ilaç vs kullanmadım. Bu belge astsubaylık, bekçilik vb personel olmama engel olur mu? Ne yapmalıyım? (Hastane yalovadaydı, askerlik yaparken gitmiştim. Şuan o hastaneye gidemem, kayserideyim.) Konu ile ilgili bilgisi olanlar aydınlatabilir mi? Konu yanlış yerdeyse kusura bakmayın foruma yeni kayıt oldum.