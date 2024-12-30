Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


30 Aralık 2024 22:41
Akıl ve ruh sağlığı yerindedir raporu hakkında

Herkese selamlar, bir engelli özel bakım merkezinde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak işe başlayacağım ve kurum bazı belgeler dışında 'Akıl ve ruh sağlığı yerindedir' tek hekim raporu da almamı istedi. Bugun RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (Psikiyatri) bölümünden sıra alıp raporu aldım fakat bunun sicile bir etkisi olur mu ? İleride memurluk düşünüyorum ve oralara yansır mı? Bilen birisi aydınlatırsa çok mutlu olurum.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
30 Aralık 2024 23:12

Sağlıklı olmanız neden sorun olsun ki? Merak etmeyin, sıkıntı olmaz.

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