Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Aralık 2024 23:08
Türkiye Petrolleri (TPAO) Yaş Sınırı

Bu kurumun yıllardır ilanlarını dört gözle beklerim. Ama son zamanlarda açılan tüm iş ilanlarında 35 yaş sınırı getirilmiş. Kurum 2014'ün ardından 2022 yılına kadar uzun süre ilan açmadı diye hatırlıyorum. Bu sebeple ilanlarına başvuruda bulunamadım. Eskiden ilanlarında bir yaş kısıtlaması yokken son 2-3 yıl içinde açılan tüm ilanlarında yaş şartı konulmuş. Sizce bundan sonraki süreçte de böyle mi devam edecek? Kurumu iyi bilen biri yanıtlarsa sevinirim

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