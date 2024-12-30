Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Aralık 2024 23:33
Koruma ve güvenlik memuru derece kademe

arkadaşlar tezli yüksek lisans mezunu koruma ve güvenlik memurunun derece ve kademesi en fazla kaç düşer. koruma ve güvenlik de sınır 5 diye duydum ama net bir bilgiye sahip değilim.

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