KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


30 Aralık 2024 23:55
BOTAŞ uzman yardımcılığı hk.

Merhaba, BOTAŞ'ın uzman yardımcılığı mülakata kalan liste açıklandı ancak çalışma şartları hakkında bilgi az.

Hukuk uzman yardımcısı hukuk müşavirliğinde mi çalışıyor yoksa farklı bir birimde mi? KİT oluşunun a grubuna kıyasla avantajı dezavantajı nedir?

Bilgisi olanlar esirgemezse sevinirim :)

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