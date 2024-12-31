Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Aralık 2024 03:05
Adalet Bakanlığı memurlarının akıbeti ne olacak?

Bu ülkede bu iş yükünde bunca mobbing, hakaret, zorluğun arasında çalışıp taban tarifeden maaş alıp geçim derdine düşmekten yorulduk, Adalet bakanlığı personellerinin haklarını ne zaman verecekler?

Bu enflasyon ve iş yükünde aldığımız maaş hak mıdır? Mobbing'e maruz kalan bir çok arkadaşımız var önüne nasıl geçilecek? Biri artık yeter desin!.. Avrupada insanlar mesaiyi 4 güne indirdi, işçilerde dahi, insan hayatı her zaman 1 adım önde, bizde seçim öncesi konuşuldu, uygulanacağı söylendi, Yalan mı mı oldu??

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