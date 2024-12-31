Soruşturma İzni Hk.

Başsavcılık soruşturma iznini "Görevi Kötüye Kullanmak" suçundan alırsa bu suçtan iddianame düzenlemek zorunda mı? . Örn: Dosya incelemesinde aynı konu içerisinde "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Ele Geçirilmesi" suçu da gerçekleşmiş ise, bu suç için ayrıca soruşturma izni alınması gerekir mi?

Başsavcılık soruşturma iznini "Görevi Kötüye Kullanmak" suçundan alırsa bu suçtan iddianame düzenlemek zorunda mı? . Örn: Dosya incelemesinde aynı konu içerisinde "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Ele Geçirilmesi" suçu da gerçekleşmiş ise, bu suç için ayrıca soruşturma izni alınması gerekir mi?