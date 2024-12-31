Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


31 Aralık 2024 03:52
Soruşturma İzni Hk.
Başsavcılık soruşturma iznini "Görevi Kötüye Kullanmak" suçundan alırsa bu suçtan iddianame düzenlemek zorunda mı? . Örn: Dosya incelemesinde aynı konu içerisinde "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Ele Geçirilmesi" suçu da gerçekleşmiş ise, bu suç için ayrıca soruşturma izni alınması gerekir mi?

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