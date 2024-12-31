Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


31 Aralık 2024 09:26
Sağlık mazereti il içi

Arkadaşlar merhaba ağustos ayında sağlık mazeretinden İzmire tayinim çıkmıştı şimdi il ici yine ocak ayında tayin isteme hakkım varmış başvuru yapıp okullardan hic tercih yapmazsam sıkıntı olur mu acaba ? Aynı okulumda kalırım değil mi ?

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