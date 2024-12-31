Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Aralık 2024 10:36
Sağlık Bakanlığından Kurumlar Arası Naklen Geçiş Kur'ası

Yakın zamanda böyle kura yapılacak mı sanırım en son 2016 yılında yapılmış bilgisi olan var mı?

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