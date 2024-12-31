Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
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31 Aralık 2024 11:51
jandarma için deprem bölgesi hakkında
arkadaşlar deprem illeri jandarma için şarktan çıktı mı bilgisi olan var mı?

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