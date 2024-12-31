Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


31 Aralık 2024 12:05
sözleşmelide geçen süreler

merhaba ben x kurumda 1 yıl sözleşmeli olarak çalıştıktan sonra kadro geçtim ve 2 ay sonra istifa ettim. farklı kurumda ve unvan sözleşmeli personel olarak çalışmaya başladım. benim sorum sözleşmelilerde geçen sürelerim hepsi mi hesaplanıyor mu yoksa farklı kurumda başladığım için toplam 4 yıl mı beklemem gerek.

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