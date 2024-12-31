Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


31 Aralık 2024 12:46
Taşra'da seyre daldım alemi, sis çöktü. Bilemedim saati

Size taşradaki bölümlerden bahsedeyim. Bir kere, akademinin içinden gelen insanlar en başından beri, orayı yönetemediği için, "akademik geleneğe" entegre olamadılar. Size saatlerce sayabilirim yaşanan olayları, taşkınlıkları. Genelde memuriyetten yani dışarıdan insanlar dahil oldular buralara. Beni ilgilendirmiyor elbet, olabilir, kimsenin tekelinde değil buralar. Lakin bu elemanlar eski alışkanlıklarıyla geldiler ve bunu aynı şekilde tatbik etmeye başlayınca, akademik geleneğin, hassasiyetlerin oluşturulmasında kopma oldu, tamamen uzaklaşıldı.

Ve genelde bu elemanlar, sanırım çok çalışkanlar ki, çok hızlı "yükselmeye" başladılar. Aralarında, yılda 15 yayın yapanlar oldu. Dolayısıyla kendi tabirleriyle hızlıca "rütbe, ünvan" aldılar. Ve maalesef bölümleri bu kişiler yönetmeye başladı. Niye bilmiyorum, lakin bazıları herşeye ama herşeye sadece kazanç kaynağı olarak bakmaya başladı. Öğrenciler y.lisans için amiyane deyimle "ayartılmaya" başlandı. Kimisi, -ki bence ciddi bir etik sorun- kendi yazdığı kitabı dayatmaya başladı. Daha kötüsü alakalı-alakasız sınavda bile kitabıyla ilgili soru sormaya başladı. Akademik teşvik parası için, kof yayınlar dizil meye başlandı: Yaz-bas... sonra da telefon: "Alo kardeşim merhaba, sizin bir dergi vardı yanlış hatırlamıyorsam...... Ne demek, sık görüşelim, beklerim. Bak gelmezsen darılırım.

Bilhassa daha donanımlı, vizyon sahibi, gün görmüş, akademik hassasiyetleri önemseyen, öğrencileri bu eksende yetiştirmeye çalışan elemanlara buralar dar edilmeye başlandı. Duymadan bir saçmalık bombardımanı. Durmadan psikolojik harp, yalnızlaştırma, anormalleştirme.... bir-iki yılda çok hızlı şekilde tıka basa şişirilen kadrolar, işte bu trajedilere ortam hazırladı. bunların hepsi ""rütbe"" alıp üste çıktı. birisine seviniliyordu, 'allahtan dil puanını geçemiyor da ihtiraslarından korunuyoruz' diye. umulan şeye bakarmısınız? sonra dil sınavı bir düşürüldü, adam bir süre sonra bölümün başına geçti. adeta memuriyet şubesinde müdür gibi davranıyor. derslerde işlenilen konulara bile müdahale ediyor, itibarsızlaştırıyor. akademiyle, akademik gelenekle yakından uzaktan zerre kadar alakası yok. halen, gençken çıktığı köyün ağzıyla konuşuyor. roman okumamış, film izlememiş, hayatında hiç renklilik olmamış, onu geçin, yıllardır yaşadığı mahalleden bile çıkmamış adamlar. ne olacak, ne yapacaz bilmiyorum.

Eskiden heyecanlıydık, idealisttik, öğrencileri bu minvalde yetiştirmeyi, dünyayı, olayları anlatmak isterdik. daha ciddi bir akademik ortamı arzu ederdik. şimdi, okula bile gitmek istemiyorum. karşılaşmak istemiyorum. tacizkar bakışlara tahammül edemiyorum. olan işte bu adamlara oldu. nitelikli çalışma, yayın yapacam diye daha az yayın yaparlarken, kala kaldılar. diğer kahramanlar aldı atı sürdüler mars gezegenine...

Elbette istisnalar vardır, şahsileştirme yok, genel bir eleştiri yapıyorum. Belki de yanılıyorum kim bilir?

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