Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


31 Aralık 2024 13:46
Gerekçeli karar yasada belirtilen süre de yazılmadı

gerekçeli karar kanunda açıkça 30 gün de yazılır imzalanır olduğu barizken 34. gün oldu halen yazmadılar sebebini sordum talepte gönderdim tık yok. ne yapacağımı şaşırdım adalet umduğumuz yerden mağduriyet yaşıyoruz oecd verilerine hak verdim..

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