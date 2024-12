Arkadaşlar merhaba.

X kurumunda aday memurum. Unvanım teknisyen. Başvururken Bilişim Teknolojileri Ortaöğretim mezuniyeti istenmekteydi.

Ben bilgisayar ile tamamen alakasız bir birimde çalıştırılıyorum, iş de olmuyor her neyse.

Bugün öğle arasından önce bahçeye indim bi 10 dakika kadar sigara içip çıkacaktım. Ki kurumda herkes bahçede, yani tek değilim.

Müdürüm beni görmüş, odamdaki telefonumu aramış, gelmiş beni sormuş. Gittim yanına sen neden görev yerini terk ediyorsun, saatlere uysana vs vs anlatıyor. Beni ve benimle başlayan birimimdeki işlerden uygulama sınavına sokacakmış. Öğrenebildiniz mi işi diyor, biz de çabalıyoruz dedik. 6 ayda ne çabası çoktan öğrenmiş olmanız gerekirdi diye söyleniyor. Belirttim benim hiç alakamın olmadığı bir işte çalıştırıldığımı ve öğrenmeye çalıştığımı. Her neyse ben Teknik Hizmetler sınıfındayım, İdari işlerde çalıştırılıyorum (basım-yayın), bir sıkıntı yaşar mıyım. Sevgiler...