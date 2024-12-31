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Editörler : Radore


31 Aralık 2024 14:30
Dünya'da en çok tatil yapan ülkeler..

Uluslararası bir arastirma platformu olan inside monkey araştırmış:Sonuçlar:


gazanya
Daire Başkanı
31 Aralık 2024 14:31

Nepal1.sirada, mymar 2 sırada,İran 3.sirada,srilanka 4.sirafa.,misir5.sirada..


gazanya
Daire Başkanı
31 Aralık 2024 14:33

Türkiye 15.5gunle 25.sirsdaymis.2024 rakamlarına göre..

Toplam 2 mesaj

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