Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Aralık 2024 15:01
Misyon25-26
Arkadaslar çok başlık açılmıstır ama . misyon sınavının akıbeti ne oldu . Malüm mülakat tarihleri acıklanmıs . Sizce ne zamana yapılabilir bakanlık bünyesine dahil edildi yönetmelik çıkacak denildi ana net bilgisi olan varsa konusalım ?

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