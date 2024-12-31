Misyon25-26

Arkadaslar çok başlık açılmıstır ama . misyon sınavının akıbeti ne oldu . Malüm mülakat tarihleri acıklanmıs . Sizce ne zamana yapılabilir bakanlık bünyesine dahil edildi yönetmelik çıkacak denildi ana net bilgisi olan varsa konusalım ?

Arkadaslar çok başlık açılmıstır ama . misyon sınavının akıbeti ne oldu . Malüm mülakat tarihleri acıklanmıs . Sizce ne zamana yapılabilir bakanlık bünyesine dahil edildi yönetmelik çıkacak denildi ana net bilgisi olan varsa konusalım ?