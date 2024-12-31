Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Aralık 2024 15:07
2025 Ocak İller Arası Tayin 15 ocakta mı başlayacakmış??

Az önce ekip portaldaki gruplardan birinde tayin başvuruları 15 ocakta başlayacak gibi bir gönderi paylaşmış. Güncel bilgisi olan paylaşabilir mi?

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